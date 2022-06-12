В Волжском районе автомобиль съехал в карьер, один человек погиб

В Волжском районе на озере Второй Падовский Карьер автомобиль с человеком в салоне съехал в водоем.

42-летний мужчина выбраться из автомобиля не смог. К поисковым работам 12 июня в 08:30 был привлечен водолазный отряд специального назначения в составе трех водолазов. Обследовав акваторию, на удалении 15 метров от береговой линии водолазы обнаружили на дне автомобиль.

Мужчину, находящегося в салоне, подняли на поверхность с глубины трех метров. В 11:20 поисковые работы на водной акватории были завершены.