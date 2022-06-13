В Сергиевском районе полицейские догоняли пьяного водителя без прав

В Суходоле дорожным инспекторам пришлось догонять 34-летнего местного жителя, который ехал на Lada Kalina без прав и с явными признаками опьянения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Через непродолжительное время автолюбитель остановился и вышел из машины, после чего его задержали. Пройти освидетельствование на состояние опьянения он отказался.

Полицейские установили, что нарушитель уже привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде в 2019 г., его на 18 месяцев лишили прав и оштрафовали на 30 тыс. рублей. В 2021 г. мужчину привлекли к уголовной ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков, в связи с чем он так и не получил прав на управление транспортными средствами.

За последнее правонарушение жителю Суходола назначили 150 часов обязательных работ. Также в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, имеющим судимость". Максимальное наказание по этой статье лишение свободы до двух лет.