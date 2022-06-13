На Мехзаводе убили местного жителя

Утром 12 июня в дежурную часть отдела полиции сообщили об обнаружении трупа 44-летнего мужчины в одном из дворов поселка Мехзавод, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. У него было огнестрельное ранение в живот.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции предположили, что к преступлению может быть причастен 21-летний родственник погибшего.

Сотрудники уголовного розыска составили и распространили ориентировку с приметами подозреваемого. Через несколько часов на трассе по направлению на выезд из города сотрудники ГИБДД остановили Lada Priora. На заднем сидении находился молодой человек, схожий по описанию с разыскиваемым. Подозреваемый, не успев оказать сопротивления, был задержан полицейскими.

СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство".