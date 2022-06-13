"Крылья Советов" предложили Игорю Осинькину продлить контракт

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал "РБ Спорт", что клуб предложил тренерскому штабу и многим футболистам продлить контракты.

Согласно информации портала Transfermarkt, договоры тренерского штаба и большинства футболистов "Крыльев Советов" истекают в 2023 году.

"Многим ребятам предложили контракты, — отметил Осинькин. — Сейчас вроде на финишной прямой. До окончания переговоров не буду ничего комментировать".

Отвечая на вопросы "РБ Спорт", тренер заметил, что сейчас в Самаре большой футбольный проект и во многом он связан с ним. "Есть интерес не только ко мне или к кому-то из ребят, а к целой группе. Это касается и всего тренерского штаба, футболистов. Для меня это важно", - добавил Осинькин.