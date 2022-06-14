За выходные в Самарской области поймали 114 пьяных водителей

В Самарской области за четыре дня, с 10 по 13 июня, во время рейдов сотрудники ГИБДД остановили 114 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

Всего правоохранители зафиксировали 3600 различных нарушений ПДД. Так, 38 человек сели за руль без водительских прав, а 39 автомобилистов не соблюдали правила тонировки. Еще 124 водителя неправильно перевозили детей. 393 человека не воспользовались ремнями безопасности.

Помимо этого, 89 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. Сами пешеходы нарушили ПДД 121 раз.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия.