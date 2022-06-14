За выходные в Самарской области поймали 114 пьяных водителей

В Самарской области за четыре дня, с 10 по 13 июня, во время рейдов сотрудники ГИБДД остановили 114 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.
Всего правоохранители зафиксировали 3600 различных нарушений ПДД. Так, 38 человек сели за руль без водительских прав, а 39 автомобилистов не соблюдали правила тонировки. Еще 124 водителя неправильно перевозили детей. 393 человека не воспользовались ремнями безопасности.
Помимо этого, 89 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. Сами пешеходы нарушили ПДД 121 раз.
Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия.
Последние комментарии
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это