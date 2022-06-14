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В Самаре спасли девушку, собиравшуюся прыгнуть с моста

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре сотрудники транспортной полиции и ОМОН Росгвардии спасли девушку. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

Фото: Сызранское ЛО МВД РФ на транспорте

Во время патрулирования акватории Волги и Самары командир отделения ППСП Самарского ЛО полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте старший сержант полиции Михаил Букреев вместе с двумя сотрудниками ОМОН "Смерч" (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области заметили девушку, которая перелезла через ограждение и, предположительно, хотела спрыгнуть с автомобильного моста через реку Самару.

Правоохранители поднялись на мост и увидели заплаканную девушку. Они поговорили с ней, пытались отвлечь. Задавали различные вопросы, на которые она из-за слез практически не могла ничего ответить. Улучив момент, сотрудник Росгвардии схватил девушку и перетащил через ограждение на мост. После этого ее доставили на лодочную станцию, напоили чаем, успокоили и оказали помощь.

Как выяснилось, 23-летняя уроженка Татарстана живет в Самаре. Из-за накопившихся проблем она спонтанно хотела спрыгнуть с моста в реку. Девушку передали бригаде "скорой помощи".

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Дедиков 08 июня 2022 06:27 Пропавшие в Самарской области женщина и ребенок-инвалид найдены мертвыми

Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

Екатерина Славкина 09 апреля 2021 15:29 Житель Самарской области решил пройти через затопленную плотину и погиб

Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.

Дмитрий Миленин 29 августа 2018 18:28 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже

Антон Петров 05 августа 2018 07:39 На Волге у Самары пассажирка лодки получила перелом позвоночника

Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.

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