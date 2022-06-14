В Самаре спасли девушку, собиравшуюся прыгнуть с моста

В Самаре сотрудники транспортной полиции и ОМОН Росгвардии спасли девушку. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

Во время патрулирования акватории Волги и Самары командир отделения ППСП Самарского ЛО полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте старший сержант полиции Михаил Букреев вместе с двумя сотрудниками ОМОН "Смерч" (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области заметили девушку, которая перелезла через ограждение и, предположительно, хотела спрыгнуть с автомобильного моста через реку Самару.

Правоохранители поднялись на мост и увидели заплаканную девушку. Они поговорили с ней, пытались отвлечь. Задавали различные вопросы, на которые она из-за слез практически не могла ничего ответить. Улучив момент, сотрудник Росгвардии схватил девушку и перетащил через ограждение на мост. После этого ее доставили на лодочную станцию, напоили чаем, успокоили и оказали помощь.

Как выяснилось, 23-летняя уроженка Татарстана живет в Самаре. Из-за накопившихся проблем она спонтанно хотела спрыгнуть с моста в реку. Девушку передали бригаде "скорой помощи".