Самарчанка перевела мошенникам 400 тыс. рублей

В Самаре 58-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Злоумышленник действовал по классической схеме. Женщине позвонил "сотрудник службы безопасности банка" и сказал, что на ее имя пытаются оформить кредит. По указанию собеседника жертва перевела более 400 тыс. руб. на якобы безопасный счет. После этого незнакомец прекратил разговор и больше не отвечал на звонки.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне