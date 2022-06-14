Самарчанка перевела мошенникам 400 тыс. рублей

В Самаре 58-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Злоумышленник действовал по классической схеме. Женщине позвонил "сотрудник службы безопасности банка" и сказал, что на ее имя пытаются оформить кредит. По указанию собеседника жертва перевела более 400 тыс. руб. на якобы безопасный счет. После этого незнакомец прекратил разговор и больше не отвечал на звонки.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.