Под Самарой мужчина погиб из-за пьяной ссоры

В Красноярском районе Самарской области возбудили уголовное дело из-за смерти в пос. Новосемейкино. Об этом сообщает региональное СУ СК.

8 июня в больнице скончался 63-летний мужчина. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму в квартире на ул. Мира.

Вскоре задержали 34-летнего подозреваемого. Он рассказал, что выпивал со знакомыми в квартире погибшего и поссорился с ним. В итоге подозреваемый избил оппонента и ушел.

Возбуждено уголовное дело, задержанного отправили под стражу.