Под Самарой мужчина погиб из-за пьяной ссоры

В Красноярском районе Самарской области возбудили уголовное дело из-за смерти в пос. Новосемейкино. Об этом сообщает региональное СУ СК.
8 июня в больнице скончался 63-летний мужчина. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму в квартире на ул. Мира.
Вскоре задержали 34-летнего подозреваемого. Он рассказал, что выпивал со знакомыми в квартире погибшего и поссорился с ним. В итоге подозреваемый избил оппонента и ушел.
Возбуждено уголовное дело, задержанного отправили под стражу.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне