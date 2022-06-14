Самарец случайно поджег друга и предстанет перед судом

В Самаре завершилось расследование уголовного дела 46-летнего мужчины, обвиняемого в причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, 10 марта 2022 г. обвиняемый выпивал в квартире у соседа на ул. Максима Горького. Самарец поссорился с хозяином, и его вместе с другом попросили покинуть помещение. Перед уходом мужчина разлил принесенный с собой спирт и выкинул емкость в подъезд. При этом жидкость попала на одежду его друга. После этого обвиняемый закурил и поджег пол в подъезде.

В результате его знакомый погиб от полученных ожогов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд.