В Самаре в жилом доме произошел хлопок газа

Во вторник, 14 июня, в Самаре на ул. Финютина, 14 в 22:07 произошел хлопок газа, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на кухне в квартире произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате происшествия несущие конструкции жилого дома не повреждены, однако повреждения получила оконная рама и гипсокартонная межкомнатная перегородка.

Погибших и пострадавших нет. Эвакуация жильцов дома не потребовалась.