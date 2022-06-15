Специалисты СВГК сомневаются, что в квартире на бульваре Финютина взорвался газ

В СВГК прокомментировали происшествие на бульваре Финютина в Самаре.

Напомним, 14 июня около 22:11 произошел взрыв в квартире на бульваре Финютина в микрорайоне Крутые Ключи. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе компании.

Сотрудники аварийной службы СВГК отключили газовый стояк на три квартиры с видимым разрывом и установкой металлической пробки.

"При первом обследовании специалистами обнаружено, что газовая разводка и газовые приборы видимых повреждений не имеют. Замеренная концентрация по стояку в замочные скважины (из-за отсутствия жильцов) выше- и нижерасположенных квартир составила 0%. По факту инцидента создана специальная комиссия, которая проводит детальное расследование", - отметили в пресс-службе СВГК.

По данным представителей компании, проживающая в квартире семья из четырех человек от госпитализации отказалась.