Специалисты СВГК сомневаются, что в квартире на бульваре Финютина взорвался газ

В СВГК прокомментировали происшествие на бульваре Финютина в Самаре.
Напомним, 14 июня около 22:11 произошел взрыв в квартире на бульваре Финютина в микрорайоне Крутые Ключи. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе компании.
Сотрудники аварийной службы СВГК отключили газовый стояк на три квартиры с видимым разрывом и установкой металлической пробки.
"При первом обследовании специалистами обнаружено, что газовая разводка и газовые приборы видимых повреждений не имеют. Замеренная концентрация по стояку в замочные скважины (из-за отсутствия жильцов) выше- и нижерасположенных квартир составила 0%. По факту инцидента создана специальная комиссия, которая проводит детальное расследование", - отметили в пресс-службе СВГК.
По данным представителей компании, проживающая в квартире семья из четырех человек от госпитализации отказалась.
Последние комментарии
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.