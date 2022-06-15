В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении водителя скутера, севшего за руль пьяным

Ночью возле дома № 11 по ул. Народной пос. Стройкерамика инспекторы ДПС для проверки документов остановили скутер. За рулем транспортного средства находился 29-летний житель пос. Петра Дубрава Самарской области, у которого сотрудники полиции выявили явные признаки опьянения.
Полицейские отстранили мужчину от управления двухколесным транспортом и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, которое установило факт наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 1,146 мг/л., что значительно превышает допустимую норму.
Местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, скутер поместили на специализированную стоянку.
При проверке по информационным базам полицейские установили, что водитель ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Тогда суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год.
Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.
Отделом дознания ОМВД России по Волжскому району в отношении водителя скутера возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление в состоянии опьянения механическим транспортным средством лицом, имеющим судимость за нарушение ПДД РФ).
Последние комментарии
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это