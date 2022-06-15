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Происшествия

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении водителя скутера, севшего за руль пьяным

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ночью возле дома № 11 по ул. Народной пос. Стройкерамика инспекторы ДПС для проверки документов остановили скутер. За рулем транспортного средства находился 29-летний житель пос. Петра Дубрава Самарской области, у которого сотрудники полиции выявили явные признаки опьянения.

Полицейские отстранили мужчину от управления двухколесным транспортом и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, которое установило факт наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 1,146 мг/л., что значительно превышает допустимую норму.

Местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, скутер поместили на специализированную стоянку.

При проверке по информационным базам полицейские установили, что водитель ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Тогда суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

Отделом дознания ОМВД России по Волжскому району в отношении водителя скутера возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление в состоянии опьянения механическим транспортным средством лицом, имеющим судимость за нарушение ПДД РФ). 

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