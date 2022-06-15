Директора самарской фирмы подозревают в невыплате зарплаты

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении руководителя ООО из-за невыплаты зарплаты. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, с декабря 2021 г. шестеро работников не получали зарплату, долг организации составил более 500 тыс. рублей. Деньги организации подозреваемая использовала для расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне