В "Жигулевской долине" создали технологию дополненной реальности для построения инженерных сетей

Резиденты "Жигулевской долины" продолжают разрабатывать инновационные технологии для самых разных сфер деятельности. Один из резидентов площадки — компания "АР СОФТ" — создала программу для 3D-моделирования инженерных сетей через AR-очки. Программа AR TRAYS DESIGNER позволяет специалисту-проектировщику выполнить моделирование инженерных сетей в очках дополненной реальности, непосредственно находясь на объекте предполагаемого строительства или реконструкции.

Создание условий для успешного развития технологического и инновационного предпринимательства — одна из приоритетных задач областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. Получить поддержку на всех этапах реализации проектов разработчики региона могут в технопарке "Жигулевская долина", одной из ведущих инвестиционных площадок Самарской области.

"Сегодня в регионе действует широкий спектр инструментов поддержки для стартапов с их современными, высокотехнологичными разработками. И наша конечная цель — помочь начинающим предпринимателям быстрее найти своего потребителя, вывести свой продукт на рынок и продолжить уверенный рост, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Для разработчиков в сфере IT сегодня действуют отраслевые меры: льготные кредиты, обнуление ставки налога на прибыль, освобождение от проверок, упрощение процедуры госзакупок и многие другие. Они призваны помочь ускорить развитие отрасли и станут дополнительным импульсом для разработки и реализации проектов в области информационных технологий".

Компания "АР СОФТ" основана проектировщиками с большим стажем и опытом проведения проектных работ для гражданского и промышленного строительства и занимается разработкой AR- и VR-решений для различных отраслей промышленности.

"Репутация и финансовые результаты проектной организации сильно зависят от квалификации специалистов, проводящих предпроектное обследование. Они снимают замеры для проектирования инфраструктуры строящихся или реконструируемых объектов непосредственно на стройплощадке. Сбор информации происходит с помощью блокнота и ручки, и неизбежны ошибки, исправления, дочерчивание того, что было забыто, — отметил директор ООО "АР СОФТ" Андрей Савельев. — Визуализация сборки в трехмерном пространстве в очках дополненной реальности демонстрирует реальное прохождение трассы и позволяет вычислить коллизии и несостыковки до момента разработки рабочей документации в максимальной точности. Также это дает возможность сразу обсудить и согласовать наилучший вариант прохождения трассы, например, с техническими специалистами от заказчика".

Программа позволяет снизить количество ошибок при сборе исходных данных от 70 до 100%. В свою очередь, это уменьшает сроки проектирования и строительства до 15%.

В распоряжении пользователя также оказывается точная спецификация, которую не нужно считать в табличном редакторе, что исключает задвоение позиций и позволяет оперативно начать закупку необходимых для строительства и монтажа материалов.

Компания "АР СОФТ" — молодой резидент "Жигулевской долины". Команда технопарка помогает разработчикам в продвижении их высокотехнологичного продукта.

"Постоянное взаимодействие со специалистами в области продвижения, создания привлекательного контента, участие в нетворкинге различных уровней — все это очень полезно для нас, ведь мы занимаемся разработкой продукта, востребованного в самых передовых отраслях — AR-моделирования, создания цифровых информационных моделей. Преимущества использования таких продуктов необходимо активно доносить до потенциальных потребителей, и здесь нам очень помогает команда "Жигулевской долины", — пояснил Андрей Савельев.

Помимо реализации возможностей резидента технопарка, команда "АР СОФТ" активно пользуется новыми мерами поддержки IT-специалистов. Компания использует освобождение от уплаты НДС, пониженные страховые взносы и льготы по налогу на прибыль. Некоторые сотрудники компании планируют воспользоваться льготной ипотекой.

"Сегодня многие предприятия Самарской области переходят в режим импортозамещения. Мы же со стороны оператора инновационной деятельности региона настаиваем на том, чтобы наши резиденты опережали развитие, создавая уникальные решения. Компания "АР СОФТ" является хорошим примером, когда компания смогла собрать команду высококлассных специалистов и создать современный продукт, не только показывающий возможности дополненной реальности, но и действительно востребованный многими ключевыми отраслями — строительной, нефтегазовой и другими. Поэтому мы надеемся, что этот проект продолжит успешно развиваться в периметре "Жигулевской долины, через инструменты федеральных и региональных мер поддержки", — отметил заместитель директора управляющей компании технопарка Игорь Смирнов.