Студента из Самарской области поймали на употреблении наркотиков в общежитии

В Отрадном Самарской области двоих студентов поймали за употреблением наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Полицейским пожаловались на странный запах из комнаты общежития. Правоохранители обнаружили, что двое студентов употребляли марихуану. При этом, по версии следствия, 18-летний парень уговорил 19-летнего знакомого впервые попробовать наркотик.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 230 УК РФ ("Склонение к потреблению наркотиков").
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне