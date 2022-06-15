В Новокуйбышевске задержали подозреваемого в попытке подкупить пристава

В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в даче взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 26 мая 2022 г. мужчина в служебном кабинете начальника отделения судебных приставов передал взятку более 57 тыс. рублей. Деньги предназначались за прекращение исполнительного производства. После передачи денег подозреваемого задержали.
Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне