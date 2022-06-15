Самарчанка хотела забронировать поездку и лишилась денег

В Самаре возбудили уголовное дело из-за интернет-мошенничества, сообщает региональное ГУ МВД.

33-летняя самарчанка нашла в онлайн-сервисе по поиску попутчиков место для поездки на автомобиле. Она написала водителю, что хочет забронировать место. Мужчина продолжил беседу в мессенджере, а не на сайте, и прислал ссылку якобы для подтверждения брони. Женщина прошла по ней, ввела данные своей банковской карты и код из sms. В результате с ее счета списали 20 тыс. рублей.