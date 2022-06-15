Российский металл и собственное оборудование: предприятие из Самарской области производит высокопрочные каркасы зданий из гофробалок

Предприятия Самарской области предлагают рынку современную, качественную продукцию, изготовленную из российских материалов и на российском оборудовании. Одним из таких является компания "Стилорк". Предприятие существует с 2018 года и занимается производством металлоконструкцией, в основе которой — легкая и высокопрочная гофробалка. Она создается по европейской технологии, модифицированной под российское производство.

Гофробалки используются для строительства торговых центров, заводских корпусов, складов и др. Современная конструкция не нуждается в использовании подпорных колонн за счет своей легкости и прочности. Крыши из таких балок рассчитаны на большую снеговую нагрузку. Максимальная длина одной может составлять 56 метров. За год самарское предприятие может выпустить каркасы для крыш зданий общей площадью 6 гектаров.

Как ранее отмечал губернатор Дмитрий Азаров, в нынешних условиях нужно приложить максимум усилий для того, чтобы предприятия и трудовые коллективы продолжили работать. Сегодня на уровне страны и региона действуют дополнительные инструменты поддержки, проводится мониторинг ситуации на региональных предприятиях.

Благодаря местным инженерам на предприятии изменили технологию производства, и теперь здесь не требуется зарубежное оборудование. Металл также закупается у российских производителей: "Северсталь", "ММК" За счет этих решений предприятие стабильно работает и не зависит от иностранных поставщиков.

"Мы ценим каждого предпринимателя Самарской области. Это люди, готовые подстраиваться под внешние обстоятельства, видеть "окна" возможностей, продолжать уверенное развитие, сохранять рабочие места и финансовую стабильность своих сотрудников, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Помочь бизнесу быстрее адаптироваться к работе в новых условиях призваны антикризисные федеральные инструменты поддержки, региональные меры, а также наши действующие инвестплощадки с их инфраструктурой, льготами и преференциями".

Многие станки на предприятии — собственного производства. Это позволяет снизить себестоимость изделий, а также своими силами производить техническое обслуживание парка оборудования.

"Мы активно реализуем проекты в Самарской области: участвовали в строительстве крупных предприятий в ОЭЗ "Тольятти" — поставляли каркасы крыш для цехов компаний-резидентов. Кроме того, сотрудничаем с местными предпринимателями. Недавно изготовили и смонтировали каркас крыши для нового автосервиса по обслуживанию большегрузных фур", — рассказал основатель ООО "Стилорк" Михаил Позднеев.

Изделия самарского предприятия интересны как на российском рынке, так и в Ближнем Зарубежье: Казахстане, Узбекистане. Для перевозки гофробалок не требуется специальная техника — доставка осуществляется обычными грузовым автотранспортом, даже на дальние расстояния. Так, например, каркасы доехали до заказчиков на Дальнем Востоке.

Как заметил Михаил Позднеев, сотрудничество с зарубежными партнерами и продвижение продукции на рынках дружественных стран предприятию помог наладить Центр поддержки экспорта Самарской области.

"Мы тесно взаимодействуем с Центром поддержки экспорта Самарской области: вместе выезжали с бизнес-миссией в Узбекистан — наладили контакты по логистике, благодаря чему наши затраты на транспортировку продукции снизились, — рассказал предприниматель. Важно, что возмещение НДС участникам внешнеэкономической деятельности теперь производится в ускоренном режиме, а раньше эта процедура занимала более трех месяцев. Благодаря сокращению сроков оборотные средства пополняются быстрее, тем самым обеспечивается непрерывность производства".

Основатель компании "Стилорк" нацелен на дальнейшее развитие своего предприятия с господдержкой. В ближайших планах — строительство нового производственного корпуса и наращивание объемов выпускаемой продукции. "Промышленная политика государства сейчас основывается на обеспечении технологического суверенитета, а значит будут строиться новые производственные здания и внутренний рынок для нашей компании продолжит расти. Кроме того, мы планируем расширять экспорт, и государство оказывает нам всестороннюю поддержку в освоении новых рынков", — отметил Михаил Позднеев.