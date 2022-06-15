В Елховском районе из реки Чесноковка извлечено тело молодого человека

В среду, 15 июня, в 8:30, около плотины на реке Чесноковка в с. Красные Дома Елховского района утонул 19-летний молодой человек. Об этом сообщили в ПСС по Самарской области.

Со слов очевидцев, парень пыргнул с плотины и больше на поверхности воды его никто не видел.

"Осмотр дна водоема водолазы начали от гидротехнического сооружения. Там были наибольшие глубины. Илистое дно и ограниченная видимость осложняли поиски. В 11:08 утонувший был обнаружен на глубине 2,5 м и доставили на берег. В поисковых работах задействовано три водолаза. Работы проводили совместно с сотрудниками полиции", — отмечают в ПСС по Самарской области.

Поисково-спасательная служба призывает отдыхающих соблюдать правила безопасности и напоминает, что вода не прощает ошибок.