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Преступления Происшествия

В Жигулевске хулиган камнем разбил легковушку

ЖИГУЛЕВСК. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Жигулевска за помощью обратилась местная жительница и сообщила о повреждении принадлежащего ей автомобиля Lada Priora, который она оставила на парковке около дома по ул. Репина. Материальный ущерб составил более 50 тыс. рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, произвели фотофиксацию повреждений. Камень, которым злоумышленник наносил удары по автомобилю, был оставлен на капоте отечественной легковушки.

Полицейские опросили потерпевшую и очевидцев произошедшего, провели поквартирный обход, со слов соседей составили ориентировку с приметами подозреваемого.

Участковый уполномоченный полиции установил личность подозреваемого — безработного, ранее не судимого 30-летнего жителя соседнего дома и задержал его.

В ходе опроса задержанный признал свою вину в содеянном и рассказал, что разбил автомобиль камнем из хулиганских повреждений — молодому человеку не понравилось, что транспортное средство долгое время занимает парковочное место.

В настоящее время отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". 

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