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Государство и Бизнес Экономическая политика

Дмитрий Богданов рассказал о работе команды Самарской области на нулевом дне ПМЭФ-2022

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов представил первые результаты работы делегации региона на Петербургском международном экономическом форуме — 2022.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Регион отработал нулевой день эффективно. Губернатор Дмитрий Азаров всегда ставит перед нами задачу представить на форуме самые интересные и перспективные проекты и разработки.

На стенде Самарской области представлен целый ряд самарских компаний: это и СМАРТС, и Электрощит, и Феррони, и наработки наших аэрокосмического, технического и медицинского университетов. У каждого участника есть свои цели и задачи, но они вписаны в стенд региона, работают как по своей, так и по региональной программе.

Мы также представляем на форуме крупные самарские и тольяттинские девелоперские проекты. Программа события сформирована таким образом, чтобы обсудить ключевые проекты и инициативы.

Традиционно на форуме проводится огромное количество встреч. Сегодня мы пообщались с российско-иностранными бизнес-ассоциациями и договорились о реверсных бизнес-миссиях, об обмене опытом и бизнес-проектами, а также о подготовке целого ряда предложений в области пищевых производств, в области сельского хозяйства.

Уже в нулевой день мы подписали несколько соглашений, в том числе с национальным центром ГЧП. Самарская область традиционно является одним из лидеров в стране по уровню развития инструментов государственно-частного партнерства, и сегодняшнее соглашение позволит нам совместно более активно упаковывать новые проекты с участием ВЭБ РФ и Национального центра ГЧП. Это в том числе проекты по строительству школ, спортивных объектов, международного межвузовского кампуса через инструмент концессии, над которыми мы сейчас активно работаем.

Мы провели ряд традиционных встреч с инвесторами по проектам в области транспортной логистики, электронной торговли. Также состоялась интересная встреча с руководителями Росконгресса, на которой мы обсудили, какие совместные проекты на территории Самарской области мы можем делать. В нашем регионе есть все необходимое для проведения деловых мероприятий: природа, инфраструктура, бизнес, наша ориентированность на открытость, которая многим нравится.

В "полях" форума работает Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, у которого также распланирован график встреч с активными инвесторами.

Сейчас многие иностранные инвесторы находятся в ситуации переосмысления своих стратегий. У нас запланированы встречи с шестью бизнес-ассоциациями, с двумя из них мы уже пообщались. Мы видим интерес и готовы работать дальше. Да, здесь необходима определенная перестройка работы, и на какое-то время это, возможно, будут непрямые инвестиции. Но это правильные подходы.

Также на стенде региона мы представили целый ряд проектов, связанных с реализацией национальных проектов. Сегодня с нами работала руководитель департамента проектной деятельности правительства Российской Федерации Юлия Левитская. С ней мы проговорили инструментарий, необходимый для еще более активной реализации нацпроектов, особенно это касается экономического блока: нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство" и многих других.

Живое общение на главной инвестиционной и презентационной площадке страны — это всегда новые возможности и новые контакты", — рассказал Дмитрий Богданов.

25-й Петербургский международный экономический форум начал свою работу в среду, 15 июня. Центральная тема мероприятия в этом году — "Новый мир — новые возможности". Участники деловой площадки обсудят вопросы импортозамещения и выхода на альтернативные рынки сбыта, а также возможные пути решения логистических проблем в условиях санкций. В форуме принимают участие делегации из 40 стран мира, представители 1244 российских и 265 иностранных компаний. По традиции с собственной экспозицией в ПМЭФ участвует Самарская область. Делегацию возглавляет губернатор Дмитрий Азаров.

Гид потребителя

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Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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