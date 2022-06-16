На сборах "Крылья Советов" сыграют с "Рубином", "Акроном", "Ахматом" и "Уралом"

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал о предстоящих спаррингах команды, пишет Metaratings.ru.

28 июня самарцы в Казани сыграют с "Рубином", 30 июня - также в Казани с "Акроном", 5 июля - в Москве с "Ахматом", 9 июля в Екатеринбурге с "Уралом".

Из отпуска "Крылья" выходят 17 июня. Первую часть сборов футболисты проведут в Казани, после чего 4 июля соберутся в Москве. После игры с "Ахматом" команда отправится в Самару. На базе клуба к этому времени должно быть готово к работе после реновации тренировочное поле.