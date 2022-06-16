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Футбол Спорт

На сборах "Крылья Советов" сыграют с "Рубином", "Акроном", "Ахматом" и "Уралом"

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал о предстоящих спаррингах команды, пишет Metaratings.ru.

28 июня самарцы в Казани сыграют с "Рубином", 30 июня - также в Казани с "Акроном", 5 июля - в Москве с "Ахматом", 9 июля в Екатеринбурге с "Уралом".

Из отпуска "Крылья" выходят 17 июня. Первую часть сборов футболисты проведут в Казани, после чего 4 июля соберутся в Москве. После игры с "Ахматом" команда отправится в Самару. На базе клуба к этому времени должно быть готово к работе после реновации тренировочное поле.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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