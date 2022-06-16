Супругов из Самары обвиняют в попытке подкупить пристава

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двоих обвиняемых в даче взятки приставу.
По версии следствия, в отделе судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении мужчины, которому временно ограничили на выезд из страны.
Чтобы снять запрет, должник обратился к врио руководителя отдела и предложил 15 тыс. руб., но согласия не получил. После этого мужчина вместе с супругой неоднократно предлагали приставу взятку и положили деньги между сиденьями в его автомобиле.
Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне