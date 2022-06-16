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Преступления Происшествия

Супругов из Самары обвиняют в попытке подкупить пристава

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двоих обвиняемых в даче взятки приставу.

По версии следствия, в отделе судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении мужчины, которому временно ограничили на выезд из страны.

Чтобы снять запрет, должник обратился к врио руководителя отдела и предложил 15 тыс. руб., но согласия не получил. После этого мужчина вместе с супругой неоднократно предлагали приставу взятку и положили деньги между сиденьями в его автомобиле.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары.

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