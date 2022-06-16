Сторожа из Самары обвиняют в убийстве плотника

В Самаре 44-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела об убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, вечером 10 июня самарец, работавший сторожем, выпивал в комнате охраны с 49-летним плотником. Мужчины поссорились и подрались. В итоге подозреваемый ударил оппонента ножом в грудь, собрал вещи и ушел. Потерпевший скончался на месте.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне