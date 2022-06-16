Самарца будут судить за посты в соцсети

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В Центральный окружной военный суд направили уголовное дело жителя Самарской области, которого обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.