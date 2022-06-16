Самарца будут судить за посты в соцсети

В Центральный окружной военный суд направили уголовное дело жителя Самарской области, которого обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
По версии следствия, мужчина разместил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" материалы с призывами к террористической деятельности. После этого дома у подозреваемого провели обыск, изъяли мобильник и компьютер.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне