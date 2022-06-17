В Ставропольском районе в емкости для воды загорелись пары ГСМ, пострадал мужчина

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В четверг, 16 июня, в СНТ "Электрон" с. Ермаково Ставропольского района при проведении работ внутри емкости для воды произошла вспышка паров горючих материалов. Пострадал мужчина: он получил ожоги.

Фото: ПСС по Самарской области