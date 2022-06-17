В Самаре под электричкой "Ласточка" погибла женщина

В пятницу, 17 июня, на 12 км ж/д перегона "Средневолжская — Козелковская", на ж/д платформе "Яблочная" электропоездом 7011 смертельно травмирована женщина, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила старший следователь Самарского СО Центрального МСУ СК РФ Светлана Шатохина.

По словам представителя следствия, личность женщины установлена.

Тем временем в пресс-службе Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что женщина была сбита электропоездом "Ласточка" примерно в 7:30.

"В ходе осмотра места происшествия сотрудниками транспортной полиции предварительно установлено, что женщина перебегала по оборудованному пешеходному переходу железнодорожные пути. Машинист электропоезда применил звуковой сигнал и экстренное торможение, однако, избежать столкновения не удалось", — пояснили пресс-службе Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.