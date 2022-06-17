В Самаре под электричкой "Ласточка" погибла женщина

В пятницу, 17 июня, на 12 км ж/д перегона "Средневолжская — Козелковская", на ж/д платформе "Яблочная" электропоездом 7011 смертельно травмирована женщина, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила старший следователь Самарского СО Центрального МСУ СК РФ Светлана Шатохина.
По словам представителя следствия, личность женщины установлена.
Тем временем в пресс-службе Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что женщина была сбита электропоездом "Ласточка" примерно в 7:30.
"В ходе осмотра места происшествия сотрудниками транспортной полиции предварительно установлено, что женщина перебегала по оборудованному пешеходному переходу железнодорожные пути. Машинист электропоезда применил звуковой сигнал и экстренное торможение, однако, избежать столкновения не удалось", — пояснили пресс-службе Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.