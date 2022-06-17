16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Богданов: "Количество проверок бизнеса в Самарской области снизилось на 85% после введения моратория" Сам себе предприниматель: число самозанятых в Самарской области превысило 120 тысяч человек Дмитрий Богданов: "Самарская область входит в число лидеров страны по развитию некоммерческого сектора" Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом Предприятия отдельных отраслей получат льготу при расчете арендной платы

Государство и Бизнес Экономическая политика

Команда Самарской области продолжает работу на ПМЭФ-2022

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 16
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о результатах команды региона по итогам первого официального дня работы Петербургского международного экономического форума — 2022.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, первый вице-губернатор — председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов и заместитель Председателя Правления СберБанка Ольга Голодец Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, первый вице-губернатор — председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов и заместитель Председателя Правления СберБанка Ольга Голодец
Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

По словам министра, он был насыщен рядом встреч с представителями правительства РФ, федеральных институтов развития, а также крупных российских компаний и иностранных делегаций.

"Стенд нашего региона традиционно пользуется популярностью. В этот день его посетили руководитель федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, губернаторы регионов, а также иностранные делегации из Турции, Индии, Китая, Египта и многие другие.

Важным событием первого официального дня форума и второго дня работы нашей делегации на этой площадке стало соглашение с компанией "НОВАТЭК". Его подписал губернатор Дмитрий Азаров и председатель правления компании Леонид Михельсон. В рамках этого документа в ОЭЗ Тольятти будет построен новый завод по производству сжиженного газа и реализован целый ряд социокультурных проектов.

Кроме того, подписано соглашение между целым рядом регионов по развитию комплексного туристического проекта "Волжский путь" в присутствии вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и руководителя Ростуризма Зарины Догузовой.

Традиционно мы провели ряд встреч с инвесторами в различных направлениях. С крупнейшими застройщиками страны мы проговорили возможности строительства на территории Самарско-Тольяттинской агломерации.

На встрече с ДОМ.РФ обсудили подготовку к строительству арендного жилья для молодых инженеров. Также проговорили вопрос ипотеки, которая будет действовать для льготных категорий граждан между коммерческими банками, ДОМ.РФ и программой поддержки региона. Темами для обсуждения также стали строительство межвузовского кампуса и совместная реализация проекта по застройке территории стадиона "Самара-Арена". Мы наметили конкретные планы по комплексным проектам развития территории под застройку.

Хорошие результаты есть и у предприятий Самарской области, участвующих в форуме. Компания Феррони договорилась о поставке большой партии "умных" дверей иностранным партнерам. Наш стратегический инвестор продолжает уверенное развитие и намерен построить в регионе частную школу.

Наша делегация продолжает активную работу на площадке форума, сегодняшний день обещает быть не менее насыщенным — мы планируем подписать целый ряд новых, важных для Самарской области соглашений", — рассказал Дмитрий Богданов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Владимир Сверкалов 03 февраля 2014 17:44 Возле застройки "Кошелев-проекта" может появиться индустриальный парк

Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3