Команда Самарской области продолжает работу на ПМЭФ-2022

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о результатах команды региона по итогам первого официального дня работы Петербургского международного экономического форума — 2022.
По словам министра, он был насыщен рядом встреч с представителями правительства РФ, федеральных институтов развития, а также крупных российских компаний и иностранных делегаций.
"Стенд нашего региона традиционно пользуется популярностью. В этот день его посетили руководитель федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, губернаторы регионов, а также иностранные делегации из Турции, Индии, Китая, Египта и многие другие.
Важным событием первого официального дня форума и второго дня работы нашей делегации на этой площадке стало соглашение с компанией "НОВАТЭК". Его подписал губернатор Дмитрий Азаров и председатель правления компании Леонид Михельсон. В рамках этого документа в ОЭЗ Тольятти будет построен новый завод по производству сжиженного газа и реализован целый ряд социокультурных проектов.
Кроме того, подписано соглашение между целым рядом регионов по развитию комплексного туристического проекта "Волжский путь" в присутствии вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и руководителя Ростуризма Зарины Догузовой.
Традиционно мы провели ряд встреч с инвесторами в различных направлениях. С крупнейшими застройщиками страны мы проговорили возможности строительства на территории Самарско-Тольяттинской агломерации.
На встрече с ДОМ.РФ обсудили подготовку к строительству арендного жилья для молодых инженеров. Также проговорили вопрос ипотеки, которая будет действовать для льготных категорий граждан между коммерческими банками, ДОМ.РФ и программой поддержки региона. Темами для обсуждения также стали строительство межвузовского кампуса и совместная реализация проекта по застройке территории стадиона "Самара-Арена". Мы наметили конкретные планы по комплексным проектам развития территории под застройку.
Хорошие результаты есть и у предприятий Самарской области, участвующих в форуме. Компания Феррони договорилась о поставке большой партии "умных" дверей иностранным партнерам. Наш стратегический инвестор продолжает уверенное развитие и намерен построить в регионе частную школу.
Наша делегация продолжает активную работу на площадке форума, сегодняшний день обещает быть не менее насыщенным — мы планируем подписать целый ряд новых, важных для Самарской области соглашений", — рассказал Дмитрий Богданов.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html