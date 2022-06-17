Команда Самарской области продолжает работу на ПМЭФ-2022

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о результатах команды региона по итогам первого официального дня работы Петербургского международного экономического форума — 2022.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, первый вице-губернатор — председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов и заместитель Председателя Правления СберБанка Ольга Голодец

По словам министра, он был насыщен рядом встреч с представителями правительства РФ, федеральных институтов развития, а также крупных российских компаний и иностранных делегаций.

"Стенд нашего региона традиционно пользуется популярностью. В этот день его посетили руководитель федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, губернаторы регионов, а также иностранные делегации из Турции, Индии, Китая, Египта и многие другие.

Важным событием первого официального дня форума и второго дня работы нашей делегации на этой площадке стало соглашение с компанией "НОВАТЭК". Его подписал губернатор Дмитрий Азаров и председатель правления компании Леонид Михельсон. В рамках этого документа в ОЭЗ Тольятти будет построен новый завод по производству сжиженного газа и реализован целый ряд социокультурных проектов.

Кроме того, подписано соглашение между целым рядом регионов по развитию комплексного туристического проекта "Волжский путь" в присутствии вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и руководителя Ростуризма Зарины Догузовой.

Традиционно мы провели ряд встреч с инвесторами в различных направлениях. С крупнейшими застройщиками страны мы проговорили возможности строительства на территории Самарско-Тольяттинской агломерации.

На встрече с ДОМ.РФ обсудили подготовку к строительству арендного жилья для молодых инженеров. Также проговорили вопрос ипотеки, которая будет действовать для льготных категорий граждан между коммерческими банками, ДОМ.РФ и программой поддержки региона. Темами для обсуждения также стали строительство межвузовского кампуса и совместная реализация проекта по застройке территории стадиона "Самара-Арена". Мы наметили конкретные планы по комплексным проектам развития территории под застройку.

Хорошие результаты есть и у предприятий Самарской области, участвующих в форуме. Компания Феррони договорилась о поставке большой партии "умных" дверей иностранным партнерам. Наш стратегический инвестор продолжает уверенное развитие и намерен построить в регионе частную школу.

Наша делегация продолжает активную работу на площадке форума, сегодняшний день обещает быть не менее насыщенным — мы планируем подписать целый ряд новых, важных для Самарской области соглашений", — рассказал Дмитрий Богданов.