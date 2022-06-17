На площадке Петербургского международного экономического форума подписано еще одно важное для Самарской области соглашение. Компания "Феррони" намерена построить в Тольятти частную общеобразовательную школу на 150 мест.

Соглашение о сотрудничестве было подписано между областным правительством и стратегическим партнером, который продолжает свое уверенное развитие в регионе. Подпись в документе поставили первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и генеральный директор ООО "Феррони" Марина Павлова.

Инвестпроект предполагает, что на территории школы будут расположены корпуса для временного проживания учащихся, преподавателей и родителей и физкультурно-оздоровительный комплекс, футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки. Общий объем инвестиций в проект превысит 400 млн рублей. Будущую школу планируют разместить на площади 5,7 га в Автозаводском районе Тольятти, в границах улиц Спортивная, Маршала Жукова и проспекта Степана Разина.

Получать образование в школе кампусного типа смогут учащиеся с 5 по 11 класс. Направления, по которым планируется организовать обучение, - робототехника и мехатроника, аддитивные технологии, производство изделий из полимерных материалов, VR, промышленный дизайн, биотехнологии, фармацевтика, IT-сфера. Построить новое учебное заведение планируют в течение двух лет.

"Совместно с компанией "Феррони" мы продолжаем реализовывать инвестиционные проекты на территории региона. Мощным стартом работы компании в Самарской области стало открытие в Тольятти завода по производству входных металлических дверей, где сегодня трудится более двух тысяч человек и выпускается высококачественная, конкурентоспособная продукция, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Инвестор высоко оценил те условия, которые мы создаем в регионе для частного бизнеса, и принял решение о дальнейшем развитии на Самарской земле. В настоящее время компания локализует производство комплектующих, а на базе технопарка "Жигулевская долина" этой весной был открыт центр НИОКР, где будут создаваться передовые технологии "умных" дверей и замков. Строительство школы - еще один важный проект и для "Феррони", и для областного правительства. И мы готовы оказывать инвестору всю необходимую поддержку для его максимально быстрого запуска".