В сызранском СИЗО нашли свертки с подозрительным веществом в тюбиках от мази

В следственном изоляторе № 2 в Сызрани младшие инспекторы отдела режима и надзора обнаружили подозрительное вещество при досмотре посылки. Об этом 17 июня корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСИН России по Самарской области.

Одному из подследственных передали тюбики из-под мази, в которых были три свертка с серо-зеленым растительным веществом неизвестного происхождения.

Находку передали на экспертизу. Если окажется, что это наркотик, в отношении доставившего его мужчины возбудят уголовное дело.