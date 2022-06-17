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Происшествия

В сызранском СИЗО нашли свертки с подозрительным веществом в тюбиках от мази

СЫЗРАНЬ. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В следственном изоляторе № 2 в Сызрани младшие инспекторы отдела режима и надзора обнаружили подозрительное вещество при досмотре посылки. Об этом 17 июня корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСИН России по Самарской области.

Фото: УФСИН России по Самарской области

Одному из подследственных передали тюбики из-под мази, в которых были три свертка с серо-зеленым растительным веществом неизвестного происхождения.

Находку передали на экспертизу. Если окажется, что это наркотик, в отношении доставившего его мужчины возбудят уголовное дело.

Гид потребителя

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