В сызранском СИЗО нашли свертки с подозрительным веществом в тюбиках от мази

В следственном изоляторе № 2 в Сызрани младшие инспекторы отдела режима и надзора обнаружили подозрительное вещество при досмотре посылки. Об этом 17 июня корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСИН России по Самарской области.
Одному из подследственных передали тюбики из-под мази, в которых были три свертка с серо-зеленым растительным веществом неизвестного происхождения.
Находку передали на экспертизу. Если окажется, что это наркотик, в отношении доставившего его мужчины возбудят уголовное дело.
Последние комментарии
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это