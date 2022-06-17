"Крылья Советов" просматривают вратаря и нападающего

В пятницу, 17 июня, футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" собрались в Москве для прохождения обязательного медицинского обследования. После него команда отправится в Казань, где с 18 по 30 июня проведет учебно-тренировочный сбор, сообщает сайт клуба.
На первый сбор отправятся два футболиста, находящихся на просмотре — голкипер Даниил Веселов из "Чертаново" и нападающий Артур Арустамян из липецкого "Металлурга".
Также клуб сообщает, что у Сергея Божина, Данилы Смирнова и Максима Канунникова закончились контракты и благодарит их выступление. У Ивана Игнатьева и Максима Глушенкова завершились арендные соглашения с клубом, они вернулись в свои команды.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?