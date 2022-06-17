Самарская область примет участие во всероссийской акции "Лучи Победы"

В пятницу, 24 июня, Самарская область присоединится к масштабной всероссийской акции "Лучи Победы", которая пройдет в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести в годовщину парада Победы 1945 года.

В Самаре прожектора осветят небо над памятником "Ил-2" и монументом Славы, над промышленными площадками предприятий, в Сызрани - над Спасской башней кремля.

Идея акции зародилась два года назад в городе-герое Севастополе и благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина обрела масштабный характер. "Лучи Победы" призваны напомнить о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны, о его мужестве и миллионах жертв нацизма.

Самарская область внесла огромный вклад в Великую Победу: за четыре года на фронт ушло более полумиллиона наших земляков, в народное ополчение вступили 70 тыс. человек, Героями Советского Союза стали 233 жителя области, 36 стали полными кавалерами ордена Славы.

Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу: труженики Куйбышевской области обеспечивали войска самолетами, в том числе и легендарными Ил-2, минометами, боеприпасами; на Волге лечили раненых, готовили новобранцев.

Для Самарской области такие мероприятия, как акция "Лучи Победы", являются знаковыми. Здесь свято берегут память о защитниках и тружениках тыла. В акции примут участие жители городов, представители различных учреждений и общественных организаций, студенты, участники военно-патриотических объединений, все желающие.

Места проведения акции "Лучи Победы" выбраны не случайно. Ил-2 - самый массовый боевой самолет времен Великой Отечественной войны, созданный в ОКБ Ильюшина. За годы войны 1-й и 18-й авиационные заводы выпустили десятки тысяч самолетов подобного типа.

В целях обеспечения безопасности доступ к самому памятнику "Ил-2" будет закрыт. Посмотреть огни прожекторов можно с пешеходной зоны дублера Московского шоссе и проспекта Кирова - с четырех сторон (ТЦ "Самолет", Благовещенский храм, в районе зданий 391б, 401а).

В акции также будут участвовать и расположенные в Самарской области предприятия. Они являются наследниками трудовой славы тех оборонных заводов, где с первых дней войны героически трудились жители и эвакуированные в Куйбышев заводчане, где ковалось оружие Победы.

Первым в Самарской области участие в акции примет АО "Куйбышевский НПЗ". 23 июня с наступлением темноты на предприятии (ул. Грозненская, 25) в ночное небо будут направлены прожектора - в знак памяти всех, кто отдал свои жизни в борьбе за Победу. 24 июня в 22:00 прожектора озарят ночное небо над заводом им. Тарасова (ул. Ново-Садовая, 311), в 23:00 - над промышленной площадкой самарского металлургического завода - АО "Арконик СМЗ" (ул. Алма-Атинская, 29).

Присоединиться к акции "Лучи Победы" могут все желающие, в том числе предприятия и организации. Для этого необходимо включить прожекторы на своих зданиях и в жилых домах. Видео и фото можно размещать в социальных сетях с хэштегом #лучипобеды.

Акция "Лучи Победы", наряду с акциями "Свеча памяти", "Огненные картины войны", "Красная гвоздика", "Перекличка Постов №1 - Этих дней не смолкнет слава", "Вечерний костер", всероссийский проект "Судьба солдата", которые также пройдут в Самаре в эти дни, призвана сохранить историческую память о Великой Победе и ее героях.