Самарская область примет участие во всероссийской акции "Лучи Победы"

В пятницу, 24 июня, Самарская область присоединится к масштабной всероссийской акции "Лучи Победы", которая пройдет в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести в годовщину парада Победы 1945 года.
В Самаре прожектора осветят небо над памятником "Ил-2" и монументом Славы, над промышленными площадками предприятий, в Сызрани - над Спасской башней кремля.
Идея акции зародилась два года назад в городе-герое Севастополе и благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина обрела масштабный характер. "Лучи Победы" призваны напомнить о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны, о его мужестве и миллионах жертв нацизма.
Самарская область внесла огромный вклад в Великую Победу: за четыре года на фронт ушло более полумиллиона наших земляков, в народное ополчение вступили 70 тыс. человек, Героями Советского Союза стали 233 жителя области, 36 стали полными кавалерами ордена Славы.
Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу: труженики Куйбышевской области обеспечивали войска самолетами, в том числе и легендарными Ил-2, минометами, боеприпасами; на Волге лечили раненых, готовили новобранцев.
Для Самарской области такие мероприятия, как акция "Лучи Победы", являются знаковыми. Здесь свято берегут память о защитниках и тружениках тыла. В акции примут участие жители городов, представители различных учреждений и общественных организаций, студенты, участники военно-патриотических объединений, все желающие.
Места проведения акции "Лучи Победы" выбраны не случайно. Ил-2 - самый массовый боевой самолет времен Великой Отечественной войны, созданный в ОКБ Ильюшина. За годы войны 1-й и 18-й авиационные заводы выпустили десятки тысяч самолетов подобного типа.
В целях обеспечения безопасности доступ к самому памятнику "Ил-2" будет закрыт. Посмотреть огни прожекторов можно с пешеходной зоны дублера Московского шоссе и проспекта Кирова - с четырех сторон (ТЦ "Самолет", Благовещенский храм, в районе зданий 391б, 401а).
В акции также будут участвовать и расположенные в Самарской области предприятия. Они являются наследниками трудовой славы тех оборонных заводов, где с первых дней войны героически трудились жители и эвакуированные в Куйбышев заводчане, где ковалось оружие Победы.
Первым в Самарской области участие в акции примет АО "Куйбышевский НПЗ". 23 июня с наступлением темноты на предприятии (ул. Грозненская, 25) в ночное небо будут направлены прожектора - в знак памяти всех, кто отдал свои жизни в борьбе за Победу. 24 июня в 22:00 прожектора озарят ночное небо над заводом им. Тарасова (ул. Ново-Садовая, 311), в 23:00 - над промышленной площадкой самарского металлургического завода - АО "Арконик СМЗ" (ул. Алма-Атинская, 29).
Присоединиться к акции "Лучи Победы" могут все желающие, в том числе предприятия и организации. Для этого необходимо включить прожекторы на своих зданиях и в жилых домах. Видео и фото можно размещать в социальных сетях с хэштегом #лучипобеды.
Акция "Лучи Победы", наряду с акциями "Свеча памяти", "Огненные картины войны", "Красная гвоздика", "Перекличка Постов №1 - Этих дней не смолкнет слава", "Вечерний костер", всероссийский проект "Судьба солдата", которые также пройдут в Самаре в эти дни, призвана сохранить историческую память о Великой Победе и ее героях.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !