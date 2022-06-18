В Большечерниговском районе мужчина взял 10 тыс. рублей в кредит по чужим данным

Злоумышленник, получив доступ к персональным данным жителя Большечерниговского района, оформил кредит онлайн и присвоил 10 тыс. рублей.

В марте 2022 года в ОМВД России по Большечерниговскому району за помощью обратился житель села Августовка, который сообщил, что ему приходят письма и поступают телефонные звонки от кредитной организации с требованиями оплатить проценты по займу, который он не брал.

Сотрудники полиции провели проверку и технические мероприятия, изъяли и изучили финансовые документы. Проанализировав полученную информацию, полицейские установили, что денежные средства зачислялись на расчетный счет жителя Самары. Мужчину задержали по месту жительства в областном центре и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса 33-летний безработный пояснил оперуполномоченным, что доступ к персональным данным потерпевшего получил, присутствуя при заключении договора купли-продажи в качестве свидетеля. Его друг продал автомобиль "Audi" сельскому жителю и попросил подозреваемого сфотографировать документы покупателя.

Злоумышленник решил воспользоваться данными ранее незнакомого человека — оформил займ онлайн, указав в заявке реквизиты своей банковской карты. Полученные денежные средства потратил по собственному усмотрению.

Общий ущерб, причиненный кредитной организации, как установили дознаватели, составил 10 тысяч рублей.

Группой дознания ОМВД России по Большечерниговскому району по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ "Мошенничество в сфере кредитования", в отношении жителя Самары возбуждено уголовное дело.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тыс. руб., либо обязательных работ на срок до 360 ч, либо исправительных работ на срок до 1 года, либо ограничения свободы на срок до 2 лет, либо принудительных работ на срок до 2 лет, либо ареста на срок до 4 месяцев.

Сотрудники полиции проверяют причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.