В регионе за сутки подтверждено 56 случаев COVID-19, двое скончались

В субботу, 18 июня, в Самарской области подтверждено за сутки 56 случаев COVID-19. Из них большая часть - 33 случая - приходится на Самару.
В Тольятти зарегистрирован всего один случай заражения, 5 в г. Сызрань, 4 в Красноярском районе, 3 в г. Новокуйбышевск.
по два случая в Хворостянском и Безенчукском районах, а в Приволжском, Волжском Борском Ставропольском районах, а также в Октябрьске и Жигулевске по одному заболевшему.
42 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 14 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 385274 случая коронавируса. Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки — 6899, нарастающим итогом 7138825.
Скончались 7891 человек (нарастающим итогом), в том числе 2 за сутки.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.