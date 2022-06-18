В регионе за сутки подтверждено 56 случаев COVID-19, двое скончались

В субботу, 18 июня, в Самарской области подтверждено за сутки 56 случаев COVID-19. Из них большая часть - 33 случая - приходится на Самару.

В Тольятти зарегистрирован всего один случай заражения, 5 в г. Сызрань, 4 в Красноярском районе, 3 в г. Новокуйбышевск.

по два случая в Хворостянском и Безенчукском районах, а в Приволжском, Волжском Борском Ставропольском районах, а также в Октябрьске и Жигулевске по одному заболевшему.

42 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 14 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 385274 случая коронавируса. Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки — 6899, нарастающим итогом 7138825.

Скончались 7891 человек (нарастающим итогом), в том числе 2 за сутки.