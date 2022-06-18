Новые школы, межвузовский кампус и развитие заводов: Дмитрий Богданов — о работе Самарской области на ПМЭФ-2022

ПМЭФ — традиционная площадка, где Самарская область не только укрепляет экономические отношения, но и подписывает ряд важных новых соглашений, которые помогают развивать регион. В этом году за три дня, по данным регионального минэкономразвития, удалось привлечь в губернию свыше 70 млрд руб. инвестиций.

В заключительный день Петербургского международного экономического форума Самарская делегация подводит итоги трехдневной работы. Министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов рассказал о результатах команды 63-го региона.

Глава ведомства подчеркнул, что ПМЭФ — это традиционная площадка не только для встреч с уже существующими партнерами, но и территория, где можно найти новых инвесторов или обменяться опытом. В этом году Самарская область достигла больших успехов.

"По объему инвестиций, которые подтверждены договоренностями, мы превысили прошлый год. Эта сумма сейчас превышает 70 млрд рублей", — подчеркнул Дмитрий Богданов.

Например, достигнута договоренность с группой "Уралхим" об инвестициях в тольяттинский завод "ТоАЗ". Более 30 млрд руб. пойдет на модернизацию и развитие новых производственных мощностей, на развитие логистических цепочек, что крайне важно в сегодняшних условиях.

С молодым, но перспективным инвестором "Феррони", который уже создал 2 тыс. рабочих мест, команда 63-го региона подписала соглашение о строительстве новой школы в Тольятти. Объем инвестиций — более 400 млн рублей.

"С группой "Ренова" достигнуто соглашение о том, что в трех городах (Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске) будет серьезная программа по модернизации сетей. Это крайне важно для развития в сегодняшних условиях жилищно-коммунальной инфраструктуры", - сообщил Дмитрий Богданов.

С "Новатэк" достигнута договоренность по строительству в Тольятти завода по производству сжиженного природного газа и строительству новых современных заправочных станций на этом топливе. Это также даст серьезную возможность для перехода на этот вид топлива большего количества транспортных средств, а значит улучшит экономику во всех сферах, где транспорт является важной составляющей. Объем инвестиций в проект составит 2 млрд рублей.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сделал на этом особый акцент.

Кроме этого, будут развиваться социальные объекты. Компания "ПроШкола" поможет возвести сразу три новых школы в Самаре, Тольятти и Волжском районе. Появится в регионе и межвузовский международный кампус.

Дмитрий Богданов подчеркнул, что по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, вся команда региона работает над привлечением комплексных застройщиков.

"Подводя предварительные итоги можно отметить, что форум прошел динамично с большим количеством встреч. Особенно радует работа на стенде работа наших предприятий. Это и СМАРТС, и Электрощит, и Пегас-Агро, и Феррони. Гостям форума были представлены наработки наших аэрокосмического, технического и медицинского университетов. По итогам их работы достигнуты договоренности о многомиллиардных контрактах. И это тоже задача, которую ставит перед нами Губернатор — чтобы Самарский бизнес использовал стенд Самарской области в полном объеме для продвижения своей уникальной продукции и заключения контрактов. Проведена большая работа по достижению договоренностей с иностранными партнерами: состоялись десятки встреч с представителями Египта, Китая, ОАЭ, Индии, Бразилии, Турции, Кувейта, Ирана, Камеруна, Танзании, Нигерии. Далее предстоит серьезная работа в рамках достигнутых договоренностей", - отметил министр.