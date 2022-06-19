В Чапаевске полицейские выявили нарушения миграционного законодательства

В Чапаевске на одном из складов, который в июне введен в эксплуатацию, сотрудники ОМВД России провели профилактический рейд и проверили 200 работающих там иностранцев.

В ходе рейда полицейские установили, что 6 иностранных граждан незаконно осуществляли трудовую деятельность на территории РФ. Они были привлечены к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ", за что им назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей.

Также полицейские выявили нарушения со стороны работодателя, который незаконно привлек к трудовой деятельности иностранных граждан. В отношении него составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 18.15 КоАП РФ "Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства. На компанию наложен штраф в размере 65 тыс. рублей.

К ответственности привлечены иностранные граждане, незаконно осуществляющие деятельность на территории РФ, а также их работодатель. Подобные мероприятия на территории Самарской области продолжатся.