В Чапаевске полицейские выявили нарушения миграционного законодательства

В Чапаевске на одном из складов, который в июне введен в эксплуатацию, сотрудники ОМВД России провели профилактический рейд и проверили 200 работающих там иностранцев.
В ходе рейда полицейские установили, что 6 иностранных граждан незаконно осуществляли трудовую деятельность на территории РФ. Они были привлечены к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ", за что им назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей.
Также полицейские выявили нарушения со стороны работодателя, который незаконно привлек к трудовой деятельности иностранных граждан. В отношении него составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 18.15 КоАП РФ "Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства. На компанию наложен штраф в размере 65 тыс. рублей.
К ответственности привлечены иностранные граждане, незаконно осуществляющие деятельность на территории РФ, а также их работодатель. Подобные мероприятия на территории Самарской области продолжатся.
Последние комментарии
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это