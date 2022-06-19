"По нацпроекту "Жилье и городская среда" в Безенчуке установили памятник Александру Пушкину в одноименном сквере, который благоустроили в этом году. Здесь отремонтировали тротуары, поставили скамейки, урны, вазоны для цветов и скульптуру поэта, сообщает министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

"Сквер Пушкина — результат стараний инициативных жителей Безенчука, которые активно голосовали за эту территорию. Давайте сохраним то, что сделано на долгие годы для нас и наших детей! — сказал, открывая общественную территорию, глава Безенчукского района Владимир Аникин.

Помимо новой скульптуры, в городе в сквере у железнодорожного вокзала установлены фигуры героев книги "12 стульев" Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова, на привокзальной площади — повозка, запряженная парой скакунов реальных размеров. Перед местным храмом в честь великомученика и целителя Пантелеимона установлен памятник Петру и Февронии Муромским.