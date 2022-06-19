"По нацпроекту "Жилье и городская среда" в Безенчуке установили памятник Александру Пушкину в одноименном сквере, который благоустроили в этом году. Здесь отремонтировали тротуары, поставили скамейки, урны, вазоны для цветов и скульптуру поэта, сообщает министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
"Сквер Пушкина — результат стараний инициативных жителей Безенчука, которые активно голосовали за эту территорию. Давайте сохраним то, что сделано на долгие годы для нас и наших детей! — сказал, открывая общественную территорию, глава Безенчукского района Владимир Аникин.
Помимо новой скульптуры, в городе в сквере у железнодорожного вокзала установлены фигуры героев книги "12 стульев" Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова, на привокзальной площади — повозка, запряженная парой скакунов реальных размеров. Перед местным храмом в честь великомученика и целителя Пантелеимона установлен памятник Петру и Февронии Муромским.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !