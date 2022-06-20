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Дмитрий Азаров: "Я хочу, чтобы "Авиакор" вновь выпускал самолеты"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Продолжаются переговоры по возрождению производства самолетов на самарском заводе "Авиакор". Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров на полях Петербургского международного экономического форума.

"Я хочу, чтобы предприятие вновь выпускало самолеты. Мы понимаем, какие самолеты, но говорить об этом рано… Это процесс не быстрый… Я надеюсь, что нам многое удастся сделать для возрождения в полной мере выпуска самолетов на самарской земле", — приводит слова Дмитрия Азарова РИА Новости.

Глава региона напомнил, что в последние годы завод занимался ремонтными работами, добивался контрактов на изготовление отдельных узлов и агрегатов.

"Но они же авиастроители. Конечно, они все мечтали о том, чтобы заниматься не только ремонтом, но и восстановить производство самолетов на "Авиакоре", — подчеркнул губернатор.

По мнению главы региона, будущее самарского завода во многом зависит от правильного взаимодействия с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК).

"Если предприятию и собственнику предприятия удастся выстроить правильную систему взаимоотношений и кооперации, то, уверен, "Авиакор" получит второе рождение. Здесь рано говорить о фиксации каких-либо договоренностей, но со своей стороны я поспособствую тому, чтобы такие договоренности были достигнуты", — пояснил Дмитрий Азаров.

Напомним, в марте гендиректор "Авиакора" Алексей Гусев сообщал о подписании контракта с Уральским заводом гражданской авиации, который по заказу Минпромторга РФ разрабатывает 44-местный самолет "Ладога" (ТВРС-44). По его словам, завод должен сделать четыре фюзеляжа для испытаний и сертификации нового самолета.

ТВРС расшифровывается как турбовинтовой региональный самолет. Это переработанный L-610G чешского производства, права на который были выкуплены РФ. Главные отличия ТВРС от L-610 заключаются в том, что отечественный самолет получит удлиненный фюзеляж, новую электронику, измененную компоновку дверей, а также переработанные двигатели ТВ7-117СТ-02.

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