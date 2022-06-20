Под Тольятти в Волге утонул мужчина

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 19 июня, в 18:30 из Волги в районе пос. Приморский в Ставропольском районе трое спасателей извлекли тело 45-летнего мужчины. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.