Нападающий Максим Глушенков вновь будет выступать за "Крылья Советов", пишет metaratings.ru.

Футболист прибыл в расположение самарской команды, находящейся на сборах в Казани. В данный момент "Спартак" и "Крылья Советов" ведут переговоры о формате перехода — аренды или полноценного трансфера.