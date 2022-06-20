Нападающий Максим Глушенков вновь будет выступать за "Крылья Советов", пишет metaratings.ru.
Футболист прибыл в расположение самарской команды, находящейся на сборах в Казани. В данный момент "Спартак" и "Крылья Советов" ведут переговоры о формате перехода — аренды или полноценного трансфера.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?