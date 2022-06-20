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Происшествия

На выходных в Самарской области остановили 71 пьяного водителя

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За три дня, с 17 по 19 июня, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции задержали 71 пьяного водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители также остановили 11 человек, которые сели за руль без водительских прав, а всего зафиксировали свыше 2800 нарушений ПДД. Еще 1045 автомобилистов наказали за нарушения правил тонировки. 62 человека неправильно перевозили детей.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия.

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