На выходных в Самарской области остановили 71 пьяного водителя

За три дня, с 17 по 19 июня, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции задержали 71 пьяного водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Правоохранители также остановили 11 человек, которые сели за руль без водительских прав, а всего зафиксировали свыше 2800 нарушений ПДД. Еще 1045 автомобилистов наказали за нарушения правил тонировки. 62 человека неправильно перевозили детей.
Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия.
Последние комментарии
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это