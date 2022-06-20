Развитие заводов, новые школы и 70 млрд инвестиций: Дмитрий Богданов рассказал о результатах ПМЭФ-2022 для Самарской области

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов представил итоги большой работы команды региона на Петербургском международном экономическом форуме:

"По объёму инвестиций, которые подтверждены договоренностями, мы превысили прошлый год. Эта сумма более 70 млрд рублей, — рассказал министр. — Например, мы договорились с группой Уралхим об инвестициях в тольяттинский завод "ТоАЗ" более 30 млрд рублей. Средства пойдут как на развитие бизнеса, так и на развитие логистических цепочек, что крайне важно в сегодняшних условиях".

По словам Дмитрия Богданова, регион продолжает развивать партнерство с молодым, но очень значимым инвестором — компанией Феррони. На форуме было подписано дополнительное соглашение о строительстве новой, уникальной школы в Тольятти. Компания инвестирует в проект более 400 млн рублей.

"С группой РЕНОВА мы договорились о том, что в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске будет проведена достаточно серьезная модернизация сетей. Это крайне важно для устойчивой работы жилищно-коммунальной инфраструктуры", — пояснил глава областного минэкономразвития.

С компанией НОВАТЭК на форуме было подписано соглашение о строительстве завода по производству сжиженного природного газа и современных заправочных станций. "Это даст возможность перевести еще больше транспортных средств на газовое топливо, а значит, улучшит экологию и экономику во всех сферах, где транспорт является важной составляющей", — добавил Дмитрий Богданов.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин сделал на этом особый акцент. Объем инвестиций в проект составит 2 млрд рублей.

Кроме этого, в регионе будут развиваться социальные объекты. С компанией "ПроШкола" подписаны концессионные соглашения на строительство сразу трех новых школ в Самаре и Тольятти. Ввести объекты в эксплуатацию планируется уже в 2023 году.

По соглашению с компанией Прокампус — дочерней структурой ВЭБ.РФ — по подготовке частной концессионной инициативы планируется строительство межвузовского международного студенческого кампуса в Самаре с общим объемом инвестиций более 26 млрд рублей.

Как рассказал министр, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова вся команда региона работает над привлечением комплексных застройщиков. На форуме состоялись встречи с тремя крупнейшими российскими застройщиками, на которых стороны обсудили комплексные проекты в Самаре и Тольятти. Объем инвестиций обсуждаемых проектов превышает 430 млрд рублей.

"Подводя предварительные итоги, можно отметить, что форум прошел динамично, с большим количеством встреч. Особенно радует работа наших предприятий на стенде региона. Это и СМАРТС, и Электрощит, и Пегас-Агро, и Феррони, — перечислил Дмитрий Богданов. — Гостям форума были представлены наработки наших аэрокосмического, технического и медицинского университетов. По итогам их работы достигнуты договоренности о многомиллиардных контрактах. И это тоже задача, которую ставит перед нами Губернатор Дмитрий Азаров — чтобы Самарский бизнес использовал стенд Самарской области в полном объеме, для продвижения своей уникальной продукции и заключения контрактов".

На площадке форума состоялись десятки встреч и переговоров с иностранными партнерами, в том числе с представителями Египта, Китая, ОАЭ, Индии, Бразилии, Турции, Кувейта, Ирана, Камеруна, Танзании, Нигерии.

Как добавил Дмитрий Богданов, теперь региону предстоит серьезная работа по воплощению в жизнь достигнутых договоренностей.