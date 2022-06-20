Осужденных бывших топ-менеджеров РКЦ "Прогресс" Кирилину и Тюлевина судят по новому обвинению

В Кировский районный суд Самары поступило новое уголовное дело бывших топ-менеджеров РКЦ "Прогресс" Светланы Кирилиной и Сергея Тюлевина. На этот раз каждого из них обвиняют в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (ч. 1 ст. 201 КУК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, 3 декабря 2021 г. в Кировском районном суде Самары огласили приговор бывшему начальнику управления финансами и внешнеэкономической деятельностью РКЦ "Прогресс" Светлане Кирилиной и первому замгендиректора космического предприятия, главному инженеру Сергею Тюлевину. Каждому из них назначили девять лет колонии общего режима.
Кирилину и Тюлевина обвиняли в нецелевом расходовании средств государственных внебюджетных фондов в особо крупном размере. Кроме того, им вменили злоупотребление полномочиями.
Обвиняемые способствовали покупке оборудования по завышенной цене у итальянского производителя. Действовали топ-менеджеры якобы в интересах "Самарской торговой компании", с руководством которой была связана Кирилина.
Также без согласия Роскосмоса, финансировавшего из госбюджета проект "Союз-2", они заключили договор с Газбанком на открытие кредитной линии с лимитом 500 млн рублей.
Командировка группы сотрудников предприятия во главе с Кирилиной в Милан в ноябре 2014 г. также, по мнению правоохранителей, была незаконно оплачена из средств предприятия.
3 декабря 2021 г. суд снял со Светланы Кирилиной и Сергея Тюлевина обвинение в нецелевом расходовании бюджетных средств, признал их виновными в злоупотреблении полномочиями и назначил каждому по девять лет колонии общего режима.
На этот приговор подали жалобы. Но информация об их рассмотрении пока не поступала.
Тем временем в Кировском райсуде Самары корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что 30 мая к ним поступило новое уголовное дело в отношении Кирилиной и Тюлевина. На этот раз каждого из них обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями в коммерческой организации (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Информации о том, в чем именно их обвиняют, пока нет.
Это уголовное дело передали судье Оксане Ерух, и та уже назначила предварительное слушание на 23 июня. По новому уголовному делу обоим подсудимых назначили подписку о невыезде. Но при этом они находятся под стражей в рамках первого уголовного дела.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.