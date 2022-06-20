Осужденных бывших топ-менеджеров РКЦ "Прогресс" Кирилину и Тюлевина судят по новому обвинению

В Кировский районный суд Самары поступило новое уголовное дело бывших топ-менеджеров РКЦ "Прогресс" Светланы Кирилиной и Сергея Тюлевина. На этот раз каждого из них обвиняют в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (ч. 1 ст. 201 КУК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, 3 декабря 2021 г. в Кировском районном суде Самары огласили приговор бывшему начальнику управления финансами и внешнеэкономической деятельностью РКЦ "Прогресс" Светлане Кирилиной и первому замгендиректора космического предприятия, главному инженеру Сергею Тюлевину. Каждому из них назначили девять лет колонии общего режима.

Кирилину и Тюлевина обвиняли в нецелевом расходовании средств государственных внебюджетных фондов в особо крупном размере. Кроме того, им вменили злоупотребление полномочиями.

Обвиняемые способствовали покупке оборудования по завышенной цене у итальянского производителя. Действовали топ-менеджеры якобы в интересах "Самарской торговой компании", с руководством которой была связана Кирилина.

Также без согласия Роскосмоса, финансировавшего из госбюджета проект "Союз-2", они заключили договор с Газбанком на открытие кредитной линии с лимитом 500 млн рублей.

Командировка группы сотрудников предприятия во главе с Кирилиной в Милан в ноябре 2014 г. также, по мнению правоохранителей, была незаконно оплачена из средств предприятия.

3 декабря 2021 г. суд снял со Светланы Кирилиной и Сергея Тюлевина обвинение в нецелевом расходовании бюджетных средств, признал их виновными в злоупотреблении полномочиями и назначил каждому по девять лет колонии общего режима.

На этот приговор подали жалобы. Но информация об их рассмотрении пока не поступала.

Тем временем в Кировском райсуде Самары корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что 30 мая к ним поступило новое уголовное дело в отношении Кирилиной и Тюлевина. На этот раз каждого из них обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями в коммерческой организации (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Информации о том, в чем именно их обвиняют, пока нет.

Это уголовное дело передали судье Оксане Ерух, и та уже назначила предварительное слушание на 23 июня. По новому уголовному делу обоим подсудимых назначили подписку о невыезде. Но при этом они находятся под стражей в рамках первого уголовного дела.