На машину самарчанки с ребенком упали брусья со стройки

К депутату Госдумы Александру Хинштейну на личный прием пришла самарчанка, чья дочь пострадала от халатности работников строительной компании. У девочки диагностировано смещение позвонков, ей требуется длительная реабилитация.

5 марта 2022 г. Татьяна Алексеенко с шестилетней дочерью подъехала к детской поликлинике №10 на ул. Советской Армии, 133, рядом с которой возводится ЖК "Журавли" (застройщик ООО "Юниверс-Строй").

Женщина вышла из машины, и в этот момент шедшая ей навстречу прохожая вскрикнула: "Ой, летит!" Татьяна сделала шаг в сторону, на автомобиль упал деревянный брус, раскололся и отлетел в сторону. Следом по машине ударил второй такой же брус.

"У меня был такой стресс! Ведь в салоне сидела дочка, и ее спасло только то, что в тот день я закрепила ее детское кресло на заднем сиденье, а не спереди, как обычно, - рассказала корреспонденту Волга Ньюс Татьяна Алексеенко. - По мнению врачей, кроме повреждения позвоночника и сотрясения головного мозга у ребенка случилось нервное потрясение. И еще неизвестно, как это в будущем отразится на ее здоровье. А пока мы уже лечились в трех реабилитационных медучреждениях".

Строители предложили матери 200 тыс. руб. на лечение ребенка и, по словам Алексеенко, пугали, что никакой суд она не выиграет. Якобы произошел форс-мажор (сильный порыв ветра), назначат виноватым какого-нибудь рабочего, с которого много не возьмешь.

В полиции отказались возбуждать уголовное дело по факту причинения вреда здоровью.

"Мы писали во все структуры, и отовсюду приходят отписки, - продолжает женщина. - Мы с ребенком уже третий месяц ходим по реабилитационным центрам: кошмары, головные и шейные боли. Разве можно такое спускать нерадивым строителям? Они должны ответить по закону! Но мне одной тягаться с генподрядчиком ООО СК "Лидер", наверное, бесперспективно, поэтому я обратилась к Александру Евсеевичу".

Депутат отправил запрос в ГУ МВД по Самарской области и в региональную прокуратуру. Госинспекция строительного надзора возбудила в отношении ООО СК "Лидер" дело об административном нарушении. Ведомство считает, что упавшие с верхних этажей брусья не были, как положено, закреплены. Сейчас проводится проверка в отношении застройщика и генподрядчика.