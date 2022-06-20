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Театр Культура

В театре оперы и балета представят оперу "Зори здесь тихие"

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 22 июня, в 18:30 в малом зале Самарского театра оперы и балета артисты музыкального театра "Орфей" представят оперу "Зори здесь тихие" (12+).

В 2016 г. с этой постановки оперы Кирилла Молчанова началась история камерного музыкального театра "Орфей". Его артисты - студенты кафедры вокального искусства СГИК. "Орфей" - своеобразный учебный театр, в котором воспитанники кафедры отрабатывают навыки сценического мастерства, постигают азы исполнительского искусства, воплощая это в вокальных партиях из опер и оперетт.

В постановке "Зори здесь тихие" участвуют не только студенты кафедры вокального искусства СГИК, но и артисты САТОБ. Режиссер-постановщик - заслуженный артист России, доцент Петр Приходько. Художественный и музыкальный руководитель - доцент Александра Дятлова.

Вход свободный.

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