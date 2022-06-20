В театре оперы и балета представят оперу "Зори здесь тихие"

В среду, 22 июня, в 18:30 в малом зале Самарского театра оперы и балета артисты музыкального театра "Орфей" представят оперу "Зори здесь тихие" (12+).
В 2016 г. с этой постановки оперы Кирилла Молчанова началась история камерного музыкального театра "Орфей". Его артисты - студенты кафедры вокального искусства СГИК. "Орфей" - своеобразный учебный театр, в котором воспитанники кафедры отрабатывают навыки сценического мастерства, постигают азы исполнительского искусства, воплощая это в вокальных партиях из опер и оперетт.
В постановке "Зори здесь тихие" участвуют не только студенты кафедры вокального искусства СГИК, но и артисты САТОБ. Режиссер-постановщик - заслуженный артист России, доцент Петр Приходько. Художественный и музыкальный руководитель - доцент Александра Дятлова.
Вход свободный.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить