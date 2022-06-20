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Преступления Происшествия

Стало известно, когда уволят осужденного за взятки от ОПГ начальника самарской полиции

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области рассказали, когда должны уволить начальника самарской полиции Вячеслава Хомских. 20 июня ему зачитали приговор за получение взяток на 22 млн руб. и машины "Нива" от ОПГ "Законовские".

Напомним, по версии следствия, в марте 2011 г. Хомских, уже работавший в системе МВД, встретился с лидерами ОПС "Законовские" и договорился о получении взяток - 150 тыс. руб. ежемесячно. Кроме того, ему подарили "Ниву". За это Хомских должен был закрывать глаза на деятельность группировки. По данным следствия, впоследствии суммы взяток возросли до 400 тыс. рублей. Хомских занимал разные посты в полиции и за много лет, предположительно, получил от бандитов более 22 млн рублей.

Вячеслава Хомских приговорили к 10 годам колонии строгого режима, штрафу в 89,2 млн руб. и лишению звания. Не исключено, что приговор еще будут обжаловать. Все время следствия и суда Хомских продолжал числиться начальником самарской полиции.

"Сотрудника уволят после вступления приговора в законную силу по отрицательным основаниям", - рассказали журналисту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

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