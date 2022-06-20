"Старики-невидимки": самарские общественники представили эффективные практики на ПЭМФ

Вовлекать соседей, налаживать информационное взаимодействие с некоммерческими организациями и ТОСами — любой пожилой человек или его родственник должны знать, куда позвонить, если требуется помощь. Своим опытом координации помощи "невидимым старикам" на местах самарская делегация поделилась на недавно завершившемся Петербугском международном экономическом форуме.

Руководитель Благотворительного фонда "Хорошие истории" и Коалиции "Забота рядом" Татьяна Акимова выступила спикером на двух секциях: "Забота в ближайшем окружении" и "Усиление ресурсов местных сообществ во времена турбулентности: взаимодействие институтов власти, бизнеса и НКО".

На примере Самарской области и примерах НКО членов Коалиции "Забота рядом", работающих в 71 регионе РФ, она рассказала об эффективных практиках помощи "людям нуждающимся", о важности участия ближнего круга — соседей пожилых людей, а также о векторах развития межсекторного взаимодействия, где есть НКО, активные жители, бизнес и власть.

Сегодня тема заботы о пожилых людях, нуждающихся в помощи, все более актуальна, говорит Татьяна Акимова. И роль ближнего круга — соседей, местных сообществ, НКО, ТОСов — очень важна. Ведь именно они ближе всех и быстро реагируют на ситуацию, на запросы пожилых соседей. Это огромный ресурс, который необходимо задействовать.

"Если мы хотим выявлять и помогать "невидимым" старикам, то в системе помощи должны быть не только власть и государственные учреждения, но и НКО, ТОСы и местные сообщества. Нужно строить общее информационное поле, чтобы любой пожилой человек или его родственник знал куда позвонить, если нужна помощь, а дальше запрос уходил бы не только в соцслужбы или поликлинику, но и НКО или ТОС", — считает Татьяна Акимова.

По мнению спикера, для этого нужна эффективная координация процессов помощи на местах, и просто межведомственных договоренностей не достаточно. И, конечно, важно формировать отношение общества к пожилым людям и примеры должны быть в СМИ, соцсетях. Грамотно выстроенная политика объединит людей и будет строить общество, где поддержка пожилого человека, его качества жизни — норма.

Дискуссию модерировала заместитель председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина. В обсуждении приняли участие: Мария Морозова, генеральный директор Фонда Елены и Геннадия Тимченко; Ольга Баталина, первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ, Денис Боков, директор Блока агента правительства РФ корпорации ВЭБ.РФ; Артем Метелев, председатель комитета Государственной думы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ и другие.

Участие благотворительных фондов и НКО постепенно становится тенденцией для ПЭМФ. Фонд Тимченко, поддерживающий Коалицию "Забота рядом", стал организатором, а также основным участником пяти секций, посвящённых социальной тематике.