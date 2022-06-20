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Государство и Бизнес Экономическая политика

Управляющая компания "Жигулевской долины" стала региональным партнером Агентства по технологическому развитию

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оператор инновационной деятельности Самарской области ГАУ "Центр инновационного развития и кластерных инициатив ЦИК СО" стал региональным партнером Агентства по технологическому развитию (АТР). Соглашение подписано между министерством экономического развития и инвестиций региона и АНО "АТР".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Агентство создано для формирования условий для трансфера технологий и развития высокотехнологичного производства промышленной продукции, а также в целях содействия российским предприятиям по внедрению технологических решений мирового уровня для повышения конкурентоспособности отечественной продукции.

Первым шагом взаимодействия в рамках соглашения между управляющей компанией технопарка и Агентством станет онлайн-встреча представителей инжиниринговых компаний и предприятий региона с руководством АТР, которая состоится 28 июня на площадке "Жигулевской долины".

Создание комфортных условий для успешной работы региональных предприятий — одна из ключевых задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

"Мы активно сотрудничаем с федеральными институтами развития, привлекаем их инструменты для реализации новых, в том числе высокотехнологичных проектов региональных предприятий, а также для внедрения на их производствах современных технологий, наращивания объемов и расширения ассортимента выпускаемой продукции, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Сотрудничество с Агентством по технологическому развитию повысит информированность местных производителей о возможностях и программах АТР, а также позволит им своевременно получать необходимую консультационную поддержку и помощь при подаче заявок".

По словам руководителя ГАУ "ЦИК СО" Александр Сергиенко, технопарк "Жигулевская долина" выступает своеобразной точкой сбора федеральных и региональных мер поддержки для инновационного бизнеса.

"Здесь активно работает региональное представительство Фонда содействия инновациям, технопарк является одним из ключевых регоператоров Фонда Сколково, мы развиваем партнерские нити с индустриальными партнерами и создаём технологии для стратегически значимых предприятий России. Надеемся, что и наше партнёрство с Агентством технологического развития будет эффективным и взаимовыгодным", — отметил руководитель ГАУ "ЦИК СО" Александр Сергиенко.

АНО "Агентство по технологическому развитию" учреждено в июне 2016 года решением Правительства Российской Федерации. Центральный офис Агентства расположен на территории Инновационного центра "Сколково".

Агентство способствует увеличению количества заключённых лицензионных соглашений и созданных в целях трансфера технологий совместных предприятий, повышению конкурентоспособности российских компаний за счёт их вовлечения в процессы модернизации и технологического обновления, а также росту несырьевого экспорта.

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