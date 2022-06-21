В Самарской области начинается суд о смертельной аварии с катером депутатов

В среду, 22 июня, суд Ставропольского района Самарской области начнет рассматривать уголовное дело о смерти отца семейства в аварии на Волге. Об этом журналисту Волга Ньюс рассказал адвокат родных погибшего Кирилл Щербаков.

Напомним, ЧП произошло 18 июня 2021 года. Вечером около Жигулевска столкнулись катер и надувная лодка. В надувной лодке находились 32-летний Денис Безруков, его жена Ольга и их пятилетний сын. От удара Денис получил травму и упал за борт. Больше недели он считался пропавшим без вести. Только 27 июня тело Дениса нашли.

"Фьорд" же после столкновения сразу отправился к берегу. Как рассказывали очевидцы, кто-то сошел с катера на сушу. После этого плавсредство вернулось к месту аварии.

Были в катере водитель, а также два нетрезвых депутата думы Жигулевска от "Единой России": Юрий Погиблов и Юрий Краснобаев. Последний являлся также директором ФГБУ "Жигулевский заповедник".

Следователи возбудили уголовные дела по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека") и 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). Депутатов из Жигулевска лишили членства в партии, а Краснобаев прекратил работу в заповеднике.

В начале 2022 г. материалы уголовного дела направили в суд Ставропольского района. Но родные погибшего и адвокат его семьи не были согласны с таким решением из-за некоторых странностей.

"Для нас ключевой момент состоит в том, что следователь прекратил дело об оставлении в опасности. Причем мы делали запрос в МЧС России с просьбой разъяснить, мог ли водитель катера в данной ситуации покинуть место происшествия. И мы получили ответ, что он не имел права это делать, а должен был сразу вызвать спасателей и, по необходимости, оказать помощь находившимся в лодке", — рассказывал, в частности, адвокат семьи погибшего Кирилл Щербаков.

Близкие Безрукова также возмущались, что следователи не захотели попытаться наказать теперь уже бывших депутатов — Краснобаева и Погиблова — за то, что те оставили семью в опасности. В итоге адвокату потерпевшей семьи в суде удалось добиться возврата материалов уголовного дела на доследование.

Впрочем, решение оспорила прокуратура. Материалы снова направили на рассмотрение в суд. Юрист Кирилл Щербаков намеревается все же настоять на заявленных им ранее требованиях.

"Пока же заседание назначили со стадии предварительного слушания на 22 июня на 9:30", — рассказал Кирилл Щербаков.