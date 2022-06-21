В Самарской области начинается суд о смертельной аварии с катером депутатов

В среду, 22 июня, суд Ставропольского района Самарской области начнет рассматривать уголовное дело о смерти отца семейства в аварии на Волге. Об этом журналисту Волга Ньюс рассказал адвокат родных погибшего Кирилл Щербаков.
Напомним, ЧП произошло 18 июня 2021 года. Вечером около Жигулевска столкнулись катер и надувная лодка. В надувной лодке находились 32-летний Денис Безруков, его жена Ольга и их пятилетний сын. От удара Денис получил травму и упал за борт. Больше недели он считался пропавшим без вести. Только 27 июня тело Дениса нашли.
"Фьорд" же после столкновения сразу отправился к берегу. Как рассказывали очевидцы, кто-то сошел с катера на сушу. После этого плавсредство вернулось к месту аварии.
Были в катере водитель, а также два нетрезвых депутата думы Жигулевска от "Единой России": Юрий Погиблов и Юрий Краснобаев. Последний являлся также директором ФГБУ "Жигулевский заповедник".
Следователи возбудили уголовные дела по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека") и 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). Депутатов из Жигулевска лишили членства в партии, а Краснобаев прекратил работу в заповеднике.
В начале 2022 г. материалы уголовного дела направили в суд Ставропольского района. Но родные погибшего и адвокат его семьи не были согласны с таким решением из-за некоторых странностей.
"Для нас ключевой момент состоит в том, что следователь прекратил дело об оставлении в опасности. Причем мы делали запрос в МЧС России с просьбой разъяснить, мог ли водитель катера в данной ситуации покинуть место происшествия. И мы получили ответ, что он не имел права это делать, а должен был сразу вызвать спасателей и, по необходимости, оказать помощь находившимся в лодке", — рассказывал, в частности, адвокат семьи погибшего Кирилл Щербаков.
Близкие Безрукова также возмущались, что следователи не захотели попытаться наказать теперь уже бывших депутатов — Краснобаева и Погиблова — за то, что те оставили семью в опасности. В итоге адвокату потерпевшей семьи в суде удалось добиться возврата материалов уголовного дела на доследование.
Впрочем, решение оспорила прокуратура. Материалы снова направили на рассмотрение в суд. Юрист Кирилл Щербаков намеревается все же настоять на заявленных им ранее требованиях.
"Пока же заседание назначили со стадии предварительного слушания на 22 июня на 9:30", — рассказал Кирилл Щербаков.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.