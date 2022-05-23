Дело о гибели человека в аварии с катером депутатов снова направили в суд

Суд Самарской области принял решение направить на новое рассмотрение уголовное дело о гибели мужчины при столкновении лодки и катера с депутатами на Волге. ЧП произошло 18 июня 2021 года.

Напомним, вечером около Жигулевска столкнулись катер и надувная лодка. В надувной лодке находились 32-летний Денис Безруков, его жена Ольга и их пятилетний сын. От удара Денис получил травму и упал за борт. Он считался пропавшим без вести больше недели. Только 27 июня тело Дениса нашли.

"Фьорд" же после столкновения сразу отправился к берегу. Как рассказывали очевидцы, кто-то сошел с катера на сушу. После этого плавсредство вернулось к месту аварии.

Были в катере водитель, а также два нетрезвых депутата думы Жигулевска от "Единой России": Юрий Погиблов и Юрий Краснобаев. Последний являлся также директором ФГБУ "Жигулевский заповедник". Некоторое время уголовное дело по факту случившегося не возбуждали. Тогда Ольга Безрукова обратилась к депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну.

"Как написала мне Ольга Безрукова, никто из тех, кто был на "моторке", даже не попытался оказать помощь, хотя на лодке осталась она с пятилетним сыном", — возмущался парламентарий в Телеграм-канале.

После общественного резонанса уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека"). А через некоторое время возбудили еще одно уголовное дело — по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") из-за того, что водитель катера сначала покинул место ЧП.

Также депутатов из Жигулевска лишили членства в партии, а Краснобаев прекратил работу в заповеднике. В начале 2022 г. материалы уголовного дела направили в суд Ставропольского района. Но родные погибшего и адвокат его семьи не были согласны с таким решением из-за некоторых странностей.

"Для нас ключевой момент в том, что следователь прекратил дело об оставлении в опасности. Причем, мы делали запрос в МЧС России с просьбой дать разъяснение, мог ли водитель катера в данной ситуации покинуть место происшествия. И мы получили ответ, что он не имел права это делать, а должен был сразу вызвать спасателей и, по необходимости, оказать помощь находившимся в лодке. Но следователь параллельно сделал запрос в профильный институт и получил ответ о том, что это применимо только к капитанам судов, с чем мы не согласны", — рассказывал, в частности, адвокат семьи погибшего Кирилл Щербаков.

По словам юриста, странности были и в экспертизе тела погибшего Дениса. Тело не могли найти около недели. А потом его каким-то чудом нашел обвиняемый водитель катера — Забиров.

"Экспертиза якобы установила, что в теле имелась доза алкоголя, несовместимая с жизнью. Это указал эксперт Жигулевского отделения судмедэкспертизы. Мы заказали рецензию на экспертизу. И нам указали на то, что невозможно установить такую дозу алкоголя в теле, если оно неделю лежало в воде", — сообщал юрист Кирилл Щербаков.

Кроме прочего, близкие Безрукова возмущались, что Забиров не говорит, при каких обстоятельствах нашел труп. Да к тому же следователи не захотели попытаться наказать теперь уже бывших депутатов — Краснобаева и Погиблова — за то, что они оставили семью в опасности. Кирилл Щербаков также требовал, чтоб экс-депутатов наказали и за использование казенного имущества — но и эта просьба осталась без удовлетворения. В итоге адвокату в суде удалось добиться возврата материалов уголовного дела на доследование.

"Обвинительное заключение было составлено с ошибками", — указывали в качестве причины на сайте районного суда.

После этого "воевать" за судебный процесс стали уже представители прокуратуры. Работники ведомства обжаловали в областном суде возврат материалов расследования. Там недавно приняли решение. "Определение отменено с направлением дела на новое судебное разбирательство", — указали на сайте облсуда.

Как рассказал журналисту Волга Ньюс Кирилл Щербаков, дело все-таки собираются начать рассматривать в ближайшее время в Ставропольском районном суде. Но юрист намерен снова требовать вернуть материалы на доследование. А члены семьи погибшего говорят, что хотят все-таки добиться справедливости.