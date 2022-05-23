Дело о гибели человека в аварии с катером депутатов снова направили в суд

Суд Самарской области принял решение направить на новое рассмотрение уголовное дело о гибели мужчины при столкновении лодки и катера с депутатами на Волге. ЧП произошло 18 июня 2021 года.
Напомним, вечером около Жигулевска столкнулись катер и надувная лодка. В надувной лодке находились 32-летний Денис Безруков, его жена Ольга и их пятилетний сын. От удара Денис получил травму и упал за борт. Он считался пропавшим без вести больше недели. Только 27 июня тело Дениса нашли.
"Фьорд" же после столкновения сразу отправился к берегу. Как рассказывали очевидцы, кто-то сошел с катера на сушу. После этого плавсредство вернулось к месту аварии.
Были в катере водитель, а также два нетрезвых депутата думы Жигулевска от "Единой России": Юрий Погиблов и Юрий Краснобаев. Последний являлся также директором ФГБУ "Жигулевский заповедник". Некоторое время уголовное дело по факту случившегося не возбуждали. Тогда Ольга Безрукова обратилась к депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну.
"Как написала мне Ольга Безрукова, никто из тех, кто был на "моторке", даже не попытался оказать помощь, хотя на лодке осталась она с пятилетним сыном", — возмущался парламентарий в Телеграм-канале.
После общественного резонанса уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека"). А через некоторое время возбудили еще одно уголовное дело — по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") из-за того, что водитель катера сначала покинул место ЧП.
Также депутатов из Жигулевска лишили членства в партии, а Краснобаев прекратил работу в заповеднике. В начале 2022 г. материалы уголовного дела направили в суд Ставропольского района. Но родные погибшего и адвокат его семьи не были согласны с таким решением из-за некоторых странностей.
"Для нас ключевой момент в том, что следователь прекратил дело об оставлении в опасности. Причем, мы делали запрос в МЧС России с просьбой дать разъяснение, мог ли водитель катера в данной ситуации покинуть место происшествия. И мы получили ответ, что он не имел права это делать, а должен был сразу вызвать спасателей и, по необходимости, оказать помощь находившимся в лодке. Но следователь параллельно сделал запрос в профильный институт и получил ответ о том, что это применимо только к капитанам судов, с чем мы не согласны", — рассказывал, в частности, адвокат семьи погибшего Кирилл Щербаков.
По словам юриста, странности были и в экспертизе тела погибшего Дениса. Тело не могли найти около недели. А потом его каким-то чудом нашел обвиняемый водитель катера — Забиров.
"Экспертиза якобы установила, что в теле имелась доза алкоголя, несовместимая с жизнью. Это указал эксперт Жигулевского отделения судмедэкспертизы. Мы заказали рецензию на экспертизу. И нам указали на то, что невозможно установить такую дозу алкоголя в теле, если оно неделю лежало в воде", — сообщал юрист Кирилл Щербаков.
Кроме прочего, близкие Безрукова возмущались, что Забиров не говорит, при каких обстоятельствах нашел труп. Да к тому же следователи не захотели попытаться наказать теперь уже бывших депутатов — Краснобаева и Погиблова — за то, что они оставили семью в опасности. Кирилл Щербаков также требовал, чтоб экс-депутатов наказали и за использование казенного имущества — но и эта просьба осталась без удовлетворения. В итоге адвокату в суде удалось добиться возврата материалов уголовного дела на доследование.
"Обвинительное заключение было составлено с ошибками", — указывали в качестве причины на сайте районного суда.
После этого "воевать" за судебный процесс стали уже представители прокуратуры. Работники ведомства обжаловали в областном суде возврат материалов расследования. Там недавно приняли решение. "Определение отменено с направлением дела на новое судебное разбирательство", — указали на сайте облсуда.
Как рассказал журналисту Волга Ньюс Кирилл Щербаков, дело все-таки собираются начать рассматривать в ближайшее время в Ставропольском районном суде. Но юрист намерен снова требовать вернуть материалы на доследование. А члены семьи погибшего говорят, что хотят все-таки добиться справедливости.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.